В Україні 10 школярів зможуть отримати стипендію за успіхи у вивченні української мови
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В Україні 10 школярів зможуть отримувати по 2700 грн упродовж року за успіхи у вивченні української мови та літератури. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу міністерства освіти і науки України, передає УНН.
“Уряд визначив 10 школярів, які цього року зможуть отримувати стипендію імені Тараса Шевченка — нині її розмір становить 2720 гривень. Стипендію призначають учням, які мають особливі успіхи у вивченні української мови та літератури”, — йдеться у повідомленні.
Так, проект Указу, який надалі передадуть на підпис Президенту, був ухвалений сьогодні, 24 січня 2020 року, під час засідання Кабміну.
“Стипендії — це ще одна можливість для нас підтримати обдарованих дітей. Звісно, я б хотіла, щоб усі наші стипендії зростали, але навіть зараз це хороша мотивація досягати більшого і не зупинятись. Сподіваюсь, що в майбутньому більше дітей зможуть проявити свій талант у таких конкурсах”, — зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.
Зазначимо, що претендувати на стипендію можуть переможці фінального етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури, які набрали максимальну кількість балів. Рішення про визначення кандидатур приймає колегія Міністерства освіти і науки.
Як раніше повідомляв УНН, Зеленський призначив стипендії спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту.