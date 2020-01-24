В Україні 10 школярів зможуть отримати стипендію за успіхи у вивченні української мови

$41.400.13
45.840.29
ukru
Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України
07:48 • 3364 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 11318 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 202477 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 144998 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 127262 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 133013 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 148530 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148381 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231129 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217641 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
47%
Популярнi новини

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 23155 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 15596 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 14195 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 22248 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 13314 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 202478 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 181665 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 300573 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 322446 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 403712 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 14340 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 8958 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 59414 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 42032 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 56118 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

В Україні 10 школярів зможуть отримати стипендію за успіхи у вивченні української мови

Київ • УНН

 • 20945 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. В Україні 10 школярів зможуть отримувати по 2700 грн упродовж року за успіхи у вивченні української мови та літератури. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу міністерства освіти і науки України, передає УНН.

В Україні 10 школярів зможуть отримати стипендію за успіхи у вивченні української мови

“Уряд визначив 10 школярів, які цього року зможуть отримувати стипендію імені Тараса Шевченка — нині її розмір становить 2720 гривень. Стипендію призначають учням, які мають особливі успіхи у вивченні української мови та літератури”, — йдеться у повідомленні.

Так, проект Указу, який надалі передадуть на підпис Президенту, був ухвалений сьогодні, 24 січня 2020 року, під час засідання Кабміну.

“Стипендії — це ще одна можливість для нас підтримати обдарованих дітей. Звісно, я б хотіла, щоб усі наші стипендії зростали, але навіть зараз це хороша мотивація досягати більшого і не зупинятись. Сподіваюсь, що в майбутньому більше дітей зможуть проявити свій талант у таких конкурсах”, — зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Зазначимо, що претендувати на стипендію можуть переможці фінального етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури, які набрали максимальну кількість балів. Рішення про визначення кандидатур приймає колегія Міністерства освіти і науки.

Як раніше повідомляв УНН, Зеленський призначив стипендії спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.15
Bitcoin
$81,257.20
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,231.34
Ethereum
$1,553.01