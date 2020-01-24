В Украине 10 школьников смогут получить стипендию за успехи в изучении украинского языка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Украине 10 школьников смогут получать по 2700 грн в течение года за успехи в изучении украинского языка и литературы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Украины, передает УНН.
"Правительство определило 10 школьников, которые в этом году смогут получать стипендию имени Тараса Шевченко - сейчас ее размер составляет 2720 гривен. Стипендию назначают ученикам, которые имеют особые успехи в изучении украинского языка и литературы", - говорится в сообщении.
Так, проект Указа, который в дальнейшем будет направлен на подпись Президенту, был принят сегодня, 24 января 2020 года, во время заседания Кабмина.
"Стипендии - это еще одна возможность для нас поддержать одаренных детей. Конечно, я бы хотела, чтобы все наши стипендии росли, но даже сейчас это хорошая мотивация достигать большего и не останавливаться. Надеюсь, что в будущем больше детей смогут проявить свой талант в таких конкурсах", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.
Отметим, что претендовать на стипендию могут победители финального этапа Всеукраинской олимпиады по украинскому языку и литературе, которые набрали максимальное количество баллов. Решение об определении кандидатур принимает коллегия Министерства образования и науки.
Как ранее УНН сообщал, Зеленский назначил стипендии спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.