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В Україна на два дні оголосили надзвичайний рівень пожежонебезпеки

В Україна на два дні оголосили надзвичайний рівень пожежонебезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. В Україні на два дні, 22-23 жовтня, оголосили надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

"22-23 жовтня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано у повідомлені. 

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Як повідомляв УНН, рятувальники ліквідували пожежу в розважальному комплексі в Івано-Франківську.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На військовому полігоні у Харківській області сталася пожежа

Нагадаємо, 17 жовтня в Одесі згорів клуб спортивного рибальства.

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