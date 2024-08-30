В українців може бути від 2 до 5 мільйонів незареєстрованої зброї - МВС
Київ • УНН
За оцінками європейських партнерів, в Україні може бути від 2 до 5 млн одиниць незареєстрованої зброї. Ухвалення законопроєкту про декларування зброї допоможе розв'язати проблему з необлікованою зброєю.
За оцінками європейських партнерів, в Україні може бути від двох до п'яти мільйонів одиниць незареєстрованої зброї. Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий в ефірі телемарафону, передає УНН.
Підрахувати всю кількість неможливо. Водночас за даними наших європейських партнерів, озвучуються цифри, що на руках у населення може бути від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованої зброї
Він зазначив, що ухвалення парламентом законопроєкту, який дозволить цивільним особам задекларувати зброю, боєприпаси та трофейну зброю, допоможе розв'язати проблему з необлікованою зброєю.
Тоді ми будемо більш точно володіти інформацією, скільки зброї є у наших громадян
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який регулюватиме питання трофейної вогнепальної зброї, а також встановлює порядок отримання, декларування та поводження із нею.