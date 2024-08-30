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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 10:52  •  9462 просмотра

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По оценкам европейских партнеров, в Украине может быть от 2 до 5 млн единиц незарегистрированного оружия. Принятие законопроекта о декларировании оружия поможет решить проблему с неучтенным оружием.

По оценкам европейских партнеров, в Украине может быть от двух до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый в эфире телемарафона, передает УНН.

Подсчитать все количество невозможно. В то же время по данным наших европейских партнеров, озвучиваются цифры, что на руках у населения может быть от двух до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия

- говорит Драпятый.

Он отметил, что принятие парламентом законопроекта, который позволит гражданским лицам задекларировать оружие, боеприпасы и трофейное оружие, поможет решить проблему с неучтенным оружием. 

Тогда мы будем более точно владеть информацией, сколько оружия есть у наших граждан

- добавил Драпятый.

Напомним 

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который будет регулировать вопросы трофейного огнестрельного оружия, а также устанавливает порядок получения, декларирования и обращения с ним. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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