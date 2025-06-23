В Україні змінять правила нарахування та сплати єдиного внеску на страхування деяким категоріям осіб

В Україні внесли зміни до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб. Вони наберуть чинності з 1 червня 2026 року, повідомив в Telegram постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.

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Цими змінами визначено механізм нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок російської збройної агресії проти України.

Крім того, передбачено забезпечення Пенсійним фондом України обчислення єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування та подання до податкового органу звітів про нарахування та сплату єдиного внеску за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, за період до набрання чинності цими змінами до вищезазначеного Порядку, написав Мельничук.

Нагадаємо

У травні 2025 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні зміни до закону про соціальне страхування. Даний законопроект стосується удосконалення порядку видачі, продовження та контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності.