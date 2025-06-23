В Украине изменят правила начисления и уплаты единого взноса на страхование некоторым категориям лиц

В Украине внесены изменения в Порядок начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за некоторые категории застрахованных лиц. Они вступят в силу с 1 июня 2026 года, сообщил в Telegram постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

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Этими изменениями определен механизм начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие российской вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того, предусмотрено обеспечение Пенсионным фондом Украины исчисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и представление в налоговый орган отчетов о начислении и уплате единого взноса за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, за период до вступления в силу этими изменениями в вышеупомянутый Порядок, написал Мельничук.

Напомним

В мае 2025 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении изменения в закон о социальном страховании. Данный законопроект касается усовершенствования порядка выдачи, продления и контроля за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности.