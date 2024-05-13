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В Україні втретє за добу тривога через МіГ-31К: ПС ЗСУ попередили про ракету на південь

В Україні втретє за добу тривога через МіГ-31К: ПС ЗСУ попередили про ракету на південь

Київ • УНН

 • 15663 перегляди

По всій Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу з боку літака МіГ-31К, який вилетів з Росії і прямував на південь, і, ймовірно, мав на борту гіперзвукову ракету "Кинжал".

По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт Міг31К. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку на Півдні. Про це пише УНН.

Деталі 

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).  Ракета на південь! Імовірно кинджал!

-йдеться в заяві ПС ЗСУ. 

Доповнення

Це вже втретє за добу в усій Україні оголошують повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. 

До цього про ракетну небезпеку попередили близько третьої години. Також повітряну тривогу оголошували о 12:54. 

Нагадаємо

У неділю, 12 травня сили протиповітряної оборони знищили ворожий розвідувальний БПЛА "Орлан-10" в Одеській області та ударний БПЛА "Ланцет" у Херсонській області.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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