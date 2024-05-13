В Украине третий раз за сутки тревога из-за МиГ-31К: ВС ВСУ предупредили о ракете на юг

По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ31К. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности на Юге. Об этом пишет УНН.

Детали

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область). Ракета на юг! Предположительно кинжал! -говорится в заявлении ПС ВСУ.

Дополнение

Это уже в третий раз за сутки по всей Украине объявляют воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.

До этого о ракетной опасности предупредили около трех часов. Также воздушную тревогу объявляли в 12.54.

Напомним

В воскресенье, 12 мая, силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский разведывательный БПЛА "Орлан-10" в Одесской области и ударный БПЛА "Ланцет" в Херсонской области.