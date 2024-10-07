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В Україні розпочав роботу Центр реагування на кіберінциденти

В Україні розпочав роботу Центр реагування на кіберінциденти

Київ • УНН

 • 9126 перегляди

Міноборони України створило новий Центр реагування на кіберінциденти для захисту від хакерських атак. Центр забезпечуватиме цілодобовий моніторинг, реагування на кіберзагрози та взаємодію з партнерами у сфері кібербезпеки.

У Міністерстві оборони офіційно з'явилася нова окрема структурна одиниця, що відповідатиме за кіберзахист. Атаки хакерів на Міноборони відтепер відбиватиме новостворений Центр реагування на кіберінциденти. Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, передає УНН

Як повідомляється, військовослужбовці Центру цілодобово забезпечують моніторинг та реагування на кіберінциденти. 

Головними завданнями Центру реагування на кіберінциденти є:

  • Реагування на кіберінциденти і кібератаки, усунення їхніх наслідків;
  • Вжиття заходів кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем Міністерства оборони;
  • Впровадження й використання систем управління інцидентами кібербезпеки і обміну інформацією про кіберзагрози;
  • Взаємодія з підрозділами субʼєктів національної системи кібербезпеки і Сил оборони в частині спільного виконання завдань;
  • Організація і проведення практичних навчань у сфері кібербезпеки;
  • Співпраця із НАТО та іншими суб'єктами оборонної сфери щодо безпеки кіберпростору і спільного захисту від кіберзагроз.

Координувати його діяльність буде заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Створення Центру реагування на кіберінциденти при Міноборони - важливий і необхідний крок для країни, що воює і обороняється. Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти", - зазначила Черногоренко.

Кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників армії рф04.10.24, 10:16 • 15620 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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