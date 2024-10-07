В Україні розпочав роботу Центр реагування на кіберінциденти
Київ • УНН
Міноборони України створило новий Центр реагування на кіберінциденти для захисту від хакерських атак. Центр забезпечуватиме цілодобовий моніторинг, реагування на кіберзагрози та взаємодію з партнерами у сфері кібербезпеки.
У Міністерстві оборони офіційно з'явилася нова окрема структурна одиниця, що відповідатиме за кіберзахист. Атаки хакерів на Міноборони відтепер відбиватиме новостворений Центр реагування на кіберінциденти. Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, передає УНН.
Як повідомляється, військовослужбовці Центру цілодобово забезпечують моніторинг та реагування на кіберінциденти.
Головними завданнями Центру реагування на кіберінциденти є:
- Реагування на кіберінциденти і кібератаки, усунення їхніх наслідків;
- Вжиття заходів кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем Міністерства оборони;
- Впровадження й використання систем управління інцидентами кібербезпеки і обміну інформацією про кіберзагрози;
- Взаємодія з підрозділами субʼєктів національної системи кібербезпеки і Сил оборони в частині спільного виконання завдань;
- Організація і проведення практичних навчань у сфері кібербезпеки;
- Співпраця із НАТО та іншими суб'єктами оборонної сфери щодо безпеки кіберпростору і спільного захисту від кіберзагроз.
Координувати його діяльність буде заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
"Створення Центру реагування на кіберінциденти при Міноборони - важливий і необхідний крок для країни, що воює і обороняється. Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти", - зазначила Черногоренко.
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