В Україні після ремонту до мережі під'єднали енергоблок-тисячник
Київ • УНН
Енергоатом підключив енергоблок, що знаходився в ремонті, до електромережі на 10 днів раніше запланованого терміну, додавши в систему 1000 МВт потужності.
У п'ятницю, 7 червня, Енергоатом вивів з ремонту енергоблок-тисячник однієї з АЕС: ремонтні роботи завершилися на 10 днів раніше запланованого терміну. Про це інформує Енергоатом, передає УНН.
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Вказано, що енергоблок перебував на планово-попереджувальному ремонті. Такі роботи, за словами, керівника Енергоатому Петра Котіна, є ключовими для підготовки енергоблоків до ефективної роботи протягом наступного опалювального сезону.
Завдяки злагодженості та високопрофесійності українських атомників всі необхідні роботи, зокрема, із вивантаження відпрацьованого ядерного палива та завантаженням свіжого, проведено якісно і завершилися на 10 днів раніше запланованого терміну
Зазначається, що цей енергоблок додасть до системи 1000 МВт потужності.
Це значно підсилять нашу енергетичну систему і забезпечить надійне виробництво електроенергії для всіх споживачів
В Енергоатомі нагадали, що цей енергоблок вже є третім, на якому завершили планово-попереджувальний ремонт.
Графіки відключень у суботу діятимуть до 5 години ранку і з 16 години до опівночі - Укренерго07.06.24, 17:04 • 16041 перегляд