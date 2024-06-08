В Україні після ремонту до мережі під'єднали енергоблок-тисячник

ukenru
10:47 • 25766 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 42090 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 45311 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 61593 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 76277 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114456 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137660 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139720 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 246551 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171318 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
4 м/с
45 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 54761 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 38681 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

07:19 • 18754 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 41846 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 30027 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 246550 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 364850 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 379748 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 294894 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 367705 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62023 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78512 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89751 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 171680 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 174254 перегляди
Актуальне
В Україні після ремонту до мережі під'єднали енергоблок-тисячник

В Україні після ремонту до мережі під'єднали енергоблок-тисячник

Київ • УНН

 • 45195 перегляди

Енергоатом підключив енергоблок, що знаходився в ремонті, до електромережі на 10 днів раніше запланованого терміну, додавши в систему 1000 МВт потужності.

У п'ятницю, 7 червня, Енергоатом вивів з ремонту енергоблок-тисячник однієї з АЕС: ремонтні роботи завершилися на 10 днів раніше запланованого терміну. Про це інформує Енергоатом, передає УНН.

Деталі

Вказано, що енергоблок перебував на планово-попереджувальному ремонті. Такі роботи, за словами, керівника Енергоатому Петра Котіна, є ключовими для підготовки енергоблоків до ефективної роботи протягом наступного опалювального сезону.

Завдяки злагодженості та високопрофесійності українських атомників всі необхідні роботи, зокрема, із вивантаження відпрацьованого ядерного палива та завантаженням свіжого, проведено якісно і завершилися на 10 днів раніше запланованого терміну

йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей енергоблок додасть до системи 1000 МВт потужності.

Це значно підсилять нашу енергетичну систему і забезпечить надійне виробництво електроенергії для всіх споживачів

наголосив Котін.

В Енергоатомі нагадали, що цей енергоблок вже є третім, на якому завершили планово-попереджувальний ремонт.

Графіки відключень у суботу діятимуть до 5 години ранку і з 16 години до опівночі - Укренерго07.06.24, 17:04 • 16041 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,288.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.83