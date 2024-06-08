В Украине после ремонта к сети подсоединили энергоблок-тысячник

В пятницу, 7 июня, Энергоатом вывел из ремонта энергоблок-тысячник одной из АЭС: ремонтные работы завершились на 10 дней раньше запланированного срока. Об этом информирует Энергоатом, передает УНН.

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Указано, что энергоблок находился на планово-предупредительном ремонте. Такие работы, по словам, руководителя Энергоатома Петра Костина, являются ключевыми для подготовки энергоблоков к эффективной работе в течение следующего отопительного сезона.

Благодаря слаженности и высокопрофессиональности украинских атомщиков все необходимые работы, в частности, по выгрузке отработанного ядерного топлива и загрузке свежего, проведены качественно и завершились на 10 дней раньше запланированного срока говорится в сообщении.

Отмечается, что этот энергоблок добавит к системе 1000 МВт мощности.

Это значительно усилят нашу энергетическую систему и обеспечит надежное производство электроэнергии для всех потребителей ударения в Котин.

В Энергоатоме напомнили, что этот энергоблок уже является третьим, на котором завершили планово-предупредительный ремонт.

Графики отключений в субботу будут действовать до 5 утра и с 16 часов до полуночи - Укрэнерго