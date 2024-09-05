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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Київ • УНН

 • 67233 перегляди

По всій території України оголошено повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Через зліт російського МіГ-31К по всій території України оголошено повітряну тривогу. Про це пише УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - йдеться в дописі ПС ЗСУ.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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