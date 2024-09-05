В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К
Київ • УНН
По всій території України оголошено повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Через зліт російського МіГ-31К по всій території України оголошено повітряну тривогу. Про це пише УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - йдеться в дописі ПС ЗСУ.
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