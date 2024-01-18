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В Україні очікується 3% дефіциту електроенергії, без світла понад 370 населених пунктів - енергетики

В Україні очікується 3% дефіциту електроенергії, без світла понад 370 населених пунктів - енергетики

Київ • УНН

 • 32286 перегляди

В Україні прогнозують 3% дефіцит електроенергії протягом дня.

В Україні прогнозують дефіцит електроенергії впродовж дня на рівні 3%. Через негоду без світла 7 населених пунктів, через інші технічні причини та бойові дії знеструмлено 372 населених пункти. Про це повідомили у НЕК "Укренерго" та Міненерго, пише УНН.

Деталі

"Диспетчерський центр "Укренерго" сьогодні прогнозує незначний дефіцит з 8:00 до 20:00 на рівні близько 3%. Введення графіків обмеження споживання не планується", - ідеться у повідомленні Укренерго.

Як повідомили в Укренерго, найбільше електроенергії споживається в ранкові години доби.

При цьому зазначається, що наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів. Але ресурси електростанцій все ще обмежені.

"Дефіциту електроенергії минулої доби не зафіксовано. Протягом поточної доби потреби споживачів покриватиме власна генерація, також планується імпорт електроенергії", - додали у Міненерго.

Імпорт електроенергії здійснюється з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови. Експорт сьогодні не здійснюється.

У короткостроковий ремонт виведено генеруючу одиницю обладнання на одній з ГЕС. Водночас після аварійних ремонтів до роботи повернулися три об’єкти генерації на ТЕС. 

В Укренерго попередили, що по всій Україні - штормове попередження, що може спричинити пошкодження мереж.

Українців закликали зменшити використання потужних електроприладів -  особливо з 9:00 до 19:00.

На ранок через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів в Кіровоградській області. Через інші технічні причини та бойові дії знеструмлено 372 населених пункти.

"Внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінії електропередачі на Херсонщині, у результаті є обмеження в роботі Херсонської ТЕЦ, пошкоджено теплові мережі, є відключені побутові споживачі. Наразі пошкодження локалізовано, без теплопостачання близько 15 будинків", - зазначили у Міненерго.

Через ворожі обстріли, як повідомляється, також знеструмлено лінії на Чернігівщині. Одномоментно відключено від електропостачання близько двох тисяч споживачів у 18 населених пунктах.

Щодо ЗАЕС, то, за даними Міненерго, рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,62 м. "Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - сказано у повідомленні.

Україна має достатньо запасів вугілля, газу і ядерного палива для проходження зими - міністр17.01.24, 13:49 • 22978 переглядiв

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