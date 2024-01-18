В Украине ожидается 3% дефицита электроэнергии, без света более 370 населенных пунктов - энергетики

В Украине прогнозируют дефицит электроэнергии в течение дня на уровне 3%. Из-за непогоды без света 7 населенных пунктов, по другим техническим причинам и из-за боевых действий обесточены 372 населенных пункта. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" сегодня прогнозирует незначительный дефицит с 8:00 до 20:00 на уровне около 3%. Введение графиков ограничения потребления не планируется", - говорится в сообщении Укрэнерго.

Как сообщили в Укрэнерго, больше всего электроэнергии потребляется в утренние часы суток.

При этом отмечается, что сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей. Но ресурсы электростанций все еще ограничены.

"Дефицита электроэнергии за прошедшие сутки не зафиксировано. В течение текущих суток потребности потребителей будет покрывать собственная генерация, также планируется импорт электроэнергии", - добавили в Минэнерго.

Импорт электроэнергии осуществляется из Польши, Словакии, Румынии и Молдовы. Экспорт сегодня не осуществляется.

В краткосрочный ремонт выведена генерирующая единица оборудования на одной из ГЭС. В то же время после аварийных ремонтов к работе вернулись три объекта генерации на ТЭС.

В Укрэнерго предупредили, что по всей Украине - штормовое предупреждение, что может привести к повреждению сетей.

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На утро из-за непогоды остаются обесточенными 7 населенных пунктов в Кировоградской области. По другим техническим причинам и боевым действиям обесточены 372 населенных пункта.

"В результате боевых действий повреждена воздушная линия электропередачи в Херсонской области, в результате есть ограничения в работе Херсонской ТЭЦ, повреждены тепловые сети, есть отключенные бытовые потребители. Сейчас повреждения локализованы, без теплоснабжения около 15 домов", - отметили в Минэнерго.

Из-за вражеских обстрелов, как сообщается, также обесточены линии в Черниговской области. Одномоментно отключено от электроснабжения около двух тысяч потребителей в 18 населенных пунктах.

Что касается ЗАЭС, то, по данным Минэнерго, уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,62 м. "Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сказано в сообщении.

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