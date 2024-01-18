В Украине ожидается 3% дефицита электроэнергии, без света более 370 населенных пунктов - энергетики
В Украине прогнозируют 3% дефицит электроэнергии в течение дня.
Беспилотники украинской разведки атаковали нефтебазу в рф - источники
Украинские разведывательные беспилотники атаковали нефтебазу в ленинградской области россии в ночь на 18 января, сообщают неназванные источники УНН.
россияне ночью из авиации атаковали Авдеевку, за сутки 19 раз обстреляли Донецкую область
Российские войска 19 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой области, включая авиаудар по Авдеевке. Сообщается о разрушениях, но жертв среди гражданского населения нет.
россия вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море: до 16 "Калибров"
рф удвоила количество ракетоносителей в Черном море, до двух надводных кораблей, оснащенных 16 ракетами "Калибр".
"Отмыли" 10 миллионов гривен, теперь жалуются, что нечем платить за электроэнергию: почему растут долги КП "Винницаоблводоканал"
Почему растут долги КП "Винницаоблводоканал".
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
Директор юридического департамента Национального банка Украины Александр Зима пытался незаконным способом решить проблемы с ответственностью регулятора в суде за нарушения, допущенные в отношении банка "Конкорд".
В окрестностях Токмака за день было по меньшей мере шесть взрывов - мэр Мелитополя
По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, в окрестностях Токмака произошло по меньшей мере шесть взрывов. Он отметил, что это было частью усилий по борьбе с вражескими силами, подобные события произошли в Бердянске и Мелитополе.
Готовил экологический теракт в Одесской области: правоохранители задержали агента фсб
Задержан агент фсб, который помогал рф осуществить авиаудар по складу токсичных веществ в Одесской области, чтобы вызвать экологическую катастрофу.
Враг обстрелял приграничные общины Сумщины и Черниговщины: за сутки 77 взрывов
российские оккупанты 15 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 77 взрывов, обошлось без жертв. Во время обстрелов использовалось разнообразное оружие, в результате чего были повреждены некоторые здания и объекты инфраструктуры.
По всему фронту в ОСГВ "Хортица" россияне активизировались, Силы обороны дают отпор - Фитьо
Российские войска увеличили активность по всему фронту в ОСГВ "Хортица", Силы обороны дают отпор.