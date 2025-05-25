В Україні деякі інваліди можуть втратити виплати: кого це стосується
Київ • УНН
З 1 квітня 2024 року в Україні почала діяти нова система оцінювання інвалідності. Повторний огляд мають пройти чоловіки 25-60 років з II та III групами, які не проходили його з 2022 року.
В Україні деякі громадяни можуть втратити статус інвалідності та виплати. Йдеться про ті категорії громадян, які не проходили медичного огляду з 2022 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
Деталі
З 1 квітня поточного року в Україні стартувала нова система оцінювання повсякденного функціонування. Її мета – перевірка актуальності встановленої інвалідності і вирішити, чи потребує громадянин подальших виплат та підтримки з боку держави.
Хто має пройти огляд
В першу чергу це стосується чоловіків віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності та не пройшли повторного огляду у 2022–2024 роках. Вони мають пройти повторний огляд до 1 листопада 2025 року, інакше не отримають виплат.
Інші люди з інвалідністю мають пройти повторний огляд до 1 квітня 2026 року. Водночас це не стосується:
- людей, яким інвалідність була встановлена пізніше — вже у 2025 році — і строк її перегляду ще не настав;
- людей з безстроковим статусом інвалідності;
- військовослужбовців, осіб цивільного захисту — для них діють окремі підходи;
- люди, які перебувають на територіях, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територіях;
- пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не
мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання).
Що треба зробити
Для початку треба отримати електронне направлення від сімейного лікаря, терапевта або профільного спеціаліста. Далі людина може самостійно обрати лікарню зі списку доступних. Усі рішення фіксуються в електронній системі.
Нагадаємо
Пенсіонери з тимчасово окупованих територій України та за кордоном, а також переселенці можуть отримувати виплати у будь-якому банку чи через "Укрпошту". Для цього треба пройти ідентифікацію та здійснювати операції з картки.