В Украине некоторые инвалиды могут потерять выплаты: кого это касается

В Украине некоторые граждане могут потерять статус инвалидности и выплаты. Речь идет о тех категориях граждан, которые не проходили медицинское освидетельствование с 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Детали

С 1 апреля текущего года в Украине стартовала новая система оценки повседневного функционирования. Ее цель – проверка актуальности установленной инвалидности и решить, нуждается ли гражданин в дальнейших выплатах и поддержке со стороны государства.

Кто должен пройти осмотр

В первую очередь это касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют вторую или третью группу инвалидности и не прошли повторного осмотра в 2022–2024 годах. Они должны пройти повторный осмотр до 1 ноября 2025 года, иначе не получат выплат.

Другие люди с инвалидностью должны пройти повторный осмотр до 1 апреля 2026 года. В то же время это не касается:

людей, которым инвалидность была установлена позже — уже в 2025 году — и срок ее пересмотра еще не наступил;

людей с бессрочным статусом инвалидности;

военнослужащих, лиц гражданской защиты — для них действуют отдельные подходы;

людей, находящихся на территориях, где ведутся боевые действия, или временно оккупированных территориях;

пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма (нет конечности или какого-либо из парных органов, не слышат или не видят, имеют онкологическое или психическое заболевание).

Что нужно сделать

Для начала нужно получить электронное направление от семейного врача, терапевта или профильного специалиста. Далее человек может самостоятельно выбрать больницу из списка доступных. Все решения фиксируются в электронной системе.

Напомним

Пенсионеры с временно оккупированных территорий Украины и за рубежом, а также переселенцы могут получать выплаты в любом банке или через "Укрпочту". Для этого нужно пройти идентификацию и осуществлять операции с карты.