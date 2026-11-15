В Україні 15 листопада очікуються морози до -6°С - де буде холодно
Київ • УНН
У неділю в Україні буде мінлива хмарність без опадів, уночі до -6°С. Потепління очікують орієнтовно із середи, 18 листопада.
У неділю, 15 листопада, в Україні очікуються морози до -6°С. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
Деталі
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на заході країни 1-6° морозу; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 10°
Додатково
Синоптик Наталя Діденко заявила, що на вихідних в Україні похолодає до +4...+8 градусів, опадів майже не буде. Потепління прогнозують орієнтовно із середи, 18 листопада.
Зі слів синоптика, після п'ятничного тепла на більшу частину території України на вихідних прийде похолодання. У денні години стовпчики термометрів коливатимуться в межах +4...+8 градусів.