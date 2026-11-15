В Украине 15 ноября ожидаются морозы до -6°С - где будет холодно

$45.3850.34
ukenru
Эксклюзив
08:31 • 5540 просмотра
Астропрогноз на 16–22 ноября 2026 года: Украина на пороге судьбоносных событий
08:06 • 10185 просмотра
Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации
05:30 • 26189 просмотра
Украина имеет законное место в НАТО, а Путин на самом деле не хочет переговоров — Макрон
04:16 • 29869 просмотра
Ограничения Starshield в Украине продолжаются — российские дроны стало сложнее перехватывать у фронта
03:16 • 22088 просмотра
Ростовскую область РФ атаковали беспилотники — взрывы прогремели возле авиазавода в Таганроге и ТЭЦ в РостовеVideo
15 ноября, 02:38 • 18518 просмотра
Польша хочет получить украинские технологии обнаружения дронов в обмен на истребители МиГ-29
15 ноября, 01:55 • 19294 просмотра
В Киеве до конца февраля откроют две резервные переправы через Днепр — сколько это будет стоить
15 ноября, 01:16 • 15302 просмотра
Италия начала устанавливать на свои танки, которые передавала ВСУ, защиту от дронов по примеру Украины — что изменилось
15 ноября, 00:37 • 14940 просмотра
Трамп готовит жёсткий ответ демократам в Конгрессе — США грозит масштабный конституционный конфликт
14 ноября, 23:55 • 15227 просмотра
США готовят прямые переговоры России с Европой о завершении войны в Украине — Кушнер раскрыл следующие шаги Вашингтона
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
2м/с
83%
762мм
Популярные новости
Свитолина разгромила чешку и вышла в финал престижного турнира в Индиан-Уэллсе — за титул украинка сыграет с АндреевойPhoto14 ноября, 23:13 • 13796 просмотра
В России заканчиваются желающие воевать против Украины — власти Башкортостана впервые официально признали проблему14 ноября, 23:38 • 10769 просмотра
Бейонсе спустя 18 лет раскрыла тайну свадьбы с Jay-Z — даже гости не знали, куда их пригласили15 ноября, 02:05 • 9098 просмотра
Что празднуют 15 ноября в Украине и мире 04:55 • 7184 просмотра
Десятки артиллерийских систем, тысячи военнослужащих и сотни единиц техники — Генштаб сообщил о потерях рф за суткиPhoto05:22 • 11695 просмотра
публикации
Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации08:06 • 10175 просмотра
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14 ноября, 14:59 • 47012 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14 ноября, 14:31 • 34736 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo14 ноября, 09:01 • 46392 просмотра
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 92180 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Блогеры
Василий Малюк
Жданов Олег
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
Глава Nvidia лишился должности после записки Рубио Трампу о вероятных связях с китайской разведкой — WP05:29 • 6942 просмотра
Что празднуют 15 ноября в Украине и мире 04:55 • 7386 просмотра
Во Франции обнаружили 1500-летние захоронения германских воинов с золотом, мечами и боевыми конями04:05 • 6994 просмотра
Джо Джонас расстался с моделью через 6 месяцев после публичного подтверждения романа — что стало причиной15 ноября, 03:05 • 7056 просмотра
Бейонсе спустя 18 лет раскрыла тайну свадьбы с Jay-Z — даже гости не знали, куда их пригласили15 ноября, 02:05 • 9344 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Шахед-136
The Washington Post

В Украине 15 ноября ожидаются морозы до -6°С - где будет холодно

Киев • УНН

 • 1676 просмотра

В воскресенье в Украине будет переменная облачность без осадков, ночью до -6°С. Потепление ожидается ориентировочно со среды, 18 ноября.

В Украине 15 ноября ожидаются морозы до -6°С - где будет холодно

В воскресенье, 15 ноября, в Украине ожидаются морозы до -6°С. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Подробности

Переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе страны 1-6° мороза; днем 3-8° тепла, на Закарпатье и юге страны до 10°

 - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Дополнительно

Синоптик Наталья Диденко заявила, что на выходных в Украине похолодает до +4...+8 градусов, осадков почти не будет. Потепление прогнозируют ориентировочно со среды, 18 ноября.

По словам синоптика, после пятничного тепла на большую часть территории Украины на выходных придет похолодание. В дневные часы столбики термометров будут колебаться в пределах +4...+8 градусов.

Евгений Устименко

ОбществоПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр