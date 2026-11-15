В Украине 15 ноября ожидаются морозы до -6°С - где будет холодно

В воскресенье, 15 ноября, в Украине ожидаются морозы до -6°С. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

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Переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе страны 1-6° мороза; днем 3-8° тепла, на Закарпатье и юге страны до 10° - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

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Синоптик Наталья Диденко заявила, что на выходных в Украине похолодает до +4...+8 градусов, осадков почти не будет. Потепление прогнозируют ориентировочно со среды, 18 ноября.

По словам синоптика, после пятничного тепла на большую часть территории Украины на выходных придет похолодание. В дневные часы столбики термометров будут колебаться в пределах +4...+8 градусов.