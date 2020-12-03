В Україні з початку року зареєстрували понад 570 ДТП за участю тварин

“Відповідно до даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України", із 1 січня 2020 до 30 вересня 2020 року зареєстровано 579 ДТП, що сталися внаслідок наїзду на тварин, з яких 21 ДТП з травмованими та/або загиблими, у яких загинуло 4 особи та 24 особи травмовано”, — йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, в Україні збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) зі смертельними наслідками.

Так, за 9 місяців поточного року в Україні в цілому сталося 118,8 тисячі ДТП. Це на 3,6% більше, ніж в січні-вересні 2019 року. Зокрема, кількість ДТП з постраждалими зросла на 3,7% - до 19,1 тис. Кількість ДТП зі смертельним результатом збільшилася на 4,9% - до 2,4 тис. Зросла також кількість ДТП з травмованими - на 0,9%, до 23,6 тис.