В Украине с начала года зарегистрировали более 570 ДТП с участием животных

"Согласно данным информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины", с 1 января 2020-го до 30 сентября 2020 года зарегистрировано 579 ДТП, произошедших в результате наезда на животных, из которых 21 ДТП с травмированными и/или погибшими, в которых погибли 4 человека и 24 человек травмированы", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, в Украине увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) со смертельным исходом.

Так, за 9 месяцев текущего года в Украине в целом произошло 118,8 тысячи ДТП. Это на 3,6% больше, чем в январе-сентябре 2019 года. В частности, количество ДТП с пострадавшими возросло на 3,7% - до 19,1 тыс. Количество ДТП со смертельным исходом увеличилось на 4,9% - до 2,4 тыс. Возросло также количество ДТП с травмированными - на 0,9%, до 23,6 тыс.