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В Україні з початку року від СНІДу померло понад 700 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. В Україні з початку цього року від СНІДу померло понад 700 осіб, з них три дитини. Про це кореспонденту УНН повідомили у відповідь на запит в пресслужбі Центру громадського здоров’я України.

В Україні з початку року від СНІДу померло понад 700 людей

“За січень — квітень 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 5 256 випадків ВІЛ-інфекції, 1501 випадок СНІДу та 733 смерті, зумовлені СНІДом, серед громадян України та 18 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців”, — йдеться у відповіді на запит.

Окрім того, в ЦГЗ повідомляють, що в Україні за чотири місяці зареєстровано 17 нових випадків інфікування ВІЛ серед підлітків віком від 15-17 років та 31 випадок серед дітей віком від 0-14 років. Нові випадки захворювання на СНІД зафіксовано у 2 підлітків віком від 15-17 років та у 14 дітей від 0-14 років. Також від СНІДу за січень-квітень цього року померли 3 дитини віком від 0-14 років.

Повідомляється, що за чотири місяці 2020 року в Україні найвищі рівні нових випадків ВІЛ-інфекції зареєстровано в Дніпропетровській області — 1263, Одеській області — 1077, Донецькій області — 449 та у Донецькій області — 449.

Також найвищі рівні нових випадків СНІДу зареєстровано в Одеській області — 370 осіб, по 191 особі у Дніпропетровській та Донецькій областях та 80 осіб у Миколаївській області.

Найвищі рівні смертності від СНІДу зареєстровано у Дніпропетровській області — 188 осіб, Одеській області — 118 осіб та у Донецькій області — 63.

Нагадаємо, сьогодні відзначають Всесвітній день пам’яті жертв СНІДу. Головна мета, якого привернути увагу населення до цієї проблеми, профілактика цього захворювання та інформування про фактори ризику інфікування.

Як повідомлялося, людям, які живуть з ВІЛ, рекомендують продовжити приймати терапію від ВІЛ, щоб підтримувати імунітет, аби уберегтись від коронавірусу.

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