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В Украине с начала года от СПИДа умерло более 700 человек

Киев • УНН

 • 32337 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В Украине с начала этого года от СПИДа умерло более 700 человек, из них три ребенка. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Центра общественного здоровья Украины.

В Украине с начала года от СПИДа умерло более 700 человек

"За январь - апрель 2020 года в Украине официально зарегистрировано 5256 случаев ВИЧ-инфекции, 1501 случай СПИДа и 733 смерти, обусловленные СПИДом, среди граждан Украины и 18 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев", - говорится в ответе на запрос.

Кроме того, в ЦОС сообщают, что в Украине за четыре месяца зарегистрировано 17 новых случаев инфицирования ВИЧ среди подростков в возрасте от 15-17 лет и 31 случай среди детей в возрасте от 0-14 лет. Новые случаи заболевания СПИДом зафиксировано у 2 подростков в возрасте от 15-17 лет и в 14 детей от 0-14 лет. Также от СПИДа за январь-апрель этого года умерли 3 ребенка в возрасте от 0-14 лет.

Сообщается, что за четыре месяца 2020 года в Украине самые высокие уровни новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Днепропетровской области - 1263, Одесской области - 1077, Донецкой области - 449 и в Донецкой области - 449.

Также высокие уровни новых случаев СПИДа зарегистрировано в Одесской области - 370 человек, по 191 лицу в Днепропетровской и Донецкой областях и 80 человек в Николаевской области.

Самые высокие уровни смертности от СПИДа зарегистрировано в Днепропетровской области - 188 человек, Одесской области - 118 человек и в Донецкой области - 63.

Напомним, сегодня отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа. Главная цель, которого привлечь внимание населения к этой проблеме, профилактика этого заболевания и информирования о факторах риска.

Как сообщалось, людям, живущим с ВИЧ, рекомендуют продолжить принимать терапию от ВИЧ, чтобы поддерживать иммунитет, чтобы уберечься от коронавируса.

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