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В Україні на обліку перебуває понад 100 тис. ВІЛ-позитивних осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. В Україні на обліку у закладах охорони здоров'я перебуває понад 100 тис. ВІЛ-позитивних осіб. Про це кореспонденту УНН повідомили у відповідь на запит в пресслужбі Центру громадського здоров’я України.

В Україні на обліку перебуває понад 100 тис. ВІЛ-позитивних осіб

За даними ЦГЗ, в Україні станом на 1 квітня 2020 року на обліку у закладах охорони здоров'я, що здійснюють медичний нагляд за ЛЖВ (люди, які живуть з вірусом ВІЛ-ред.) перебуває 138 030 ВІЛ-позитивних осіб.

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Так, найбільше на обліку перебуває ВІЛ-позитивних осіб у Дніпропетровській області – 24 840 (775.5 на 100 тис. нас), в Одеській області – 20 110 (848.8 на 100 тис. нас) та у Донецькій області – 11920 (625.6 на 100 тис. нас).

Найменша кількість ВІЛ-позитивних осіб, які перебувають на обліку в закладах охорони здоров'я у Закарпатській області - 679 (54.1 на 100 тис. нас), у Тернопільській області – 947(90.8 на 100 тис. нас) та у Чернівецькій області – 988 (109.6 на 100 тис. нас).

Нагадаємо, людям, які живуть з ВІЛ, рекомендують продовжити приймати терапію від ВІЛ, щоб підтримувати імунітет, аби уберегтись від коронавірусу.

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