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В Украине на учете находится более 100 тыс. ВИЧ-позитивных лиц

Киев • УНН

 • 24849 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В Украине на учете в учреждениях здравоохранения находится более 100 тыс. ВИЧ-позитивных лиц. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Центра общественного здоровья Украины.

В Украине на учете находится более 100 тыс. ВИЧ-позитивных лиц

По данным ЦОС, в Украине по состоянию на 1 апреля 2020 года на учете в учреждениях здравоохранения, осуществляющих медицинское наблюдение за ЛЖВ (люди, живущие с вирусом ВИЧ ред.) находится 138 030 ВИЧ-позитивных лиц.

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Так, больше всего на учете находится ВИЧ-позитивных лиц в Днепропетровской области - 24840 (775.5 на 100 тыс. нас), в Одесской области - 20 110 (848.8 на 100 тыс. нас) и в Донецкой области - 11920 (625.6 на 100 тыс. нас).

Наименьшее количество ВИЧ-позитивных лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения в Закарпатской области - 679 (54.1 на 100 тыс. нас), в Тернопольской области - 947 (90.8 на 100 тыс. нас) и в Черновицкой области - 988 (109.6 на 100 тыс. нас).

Напомним, людям, живущим с ВИЧ, рекомендуют продолжить принимать терапию от ВИЧ, чтобы поддерживать иммунитет, чтобы уберечься от коронавируса.

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