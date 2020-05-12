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В Ухані всіх жителів хочуть протестувати на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Китайське місто Ухань розробляє плани щодо тестування всього населення в 11 мільйонів осіб на COVID-19. Про це з посиланням на державні ЗМІ повідомляє BBC, передає УНН.

В Ухані всіх жителів хочуть протестувати на коронавірус

Так, відзначається, що план перебуває на ранній стадії розробки, і всім округам в Ухані було наказано представити детальну інформацію про те, як можна провести тестування протягом 10 днів.

Це сталося після того, як в Ухані, де вперше з'явився вірус, за вихідні було зареєстровано шість нових випадків. До цього нових випадків не реєстрували з 3 квітня.

Згідно з повідомленням ЗМІ, кожен район міста повинен був скласти 10-денний план з тестування у вівторок до опівдня.

Кожен округ відповідає за розробку свого власного плану залежно від чисельності населення і наявності активного спалаху в цьому районі.

Однак кілька високопоставлених чиновників охорони здоров'я, цитованих газетою Global Times, вказали, що тестування всього міста буде нездійсненним і дорогим.

Як повідомляв УНН, згідно з повідомленням провінційного комітету охорони здоров'я від 11 травня, за добу в адміністративному центрі китайської провінції Хубей - місті Ухані, який вважається епіцентром поширення COVID-19, виявлено п'ять нових випадків атипової пневмонії.

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