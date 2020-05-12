В Ухане всех жителей хотят протестировать на коронавирус

Так, отмечается, что план находится на ранней стадии разработки, и всем округам в Ухане было приказано представить подробную информацию о том, как можно провести тестирование в течение 10 дней.

Это произошло после того, как в Ухане, где впервые появился вирус, за выходные было зарегистрировано шесть новых случаев. До этого новых случаев не регистрировали с 3 апреля.

Согласно сообщению СМИ, каждый район города должен был составить 10-дневный план по тестированию во вторник к полудню.

Каждый округ отвечает за разработку своего собственного плана в зависимости от численности населения и наличия активной вспышки в этом районе.

Однако несколько высокопоставленных чиновников здравоохранения, цитируемых газетой Global Times, указали, что тестирование всего города будет невыполнимым и дорогостоящим.

Как сообщал УНН, согласно сообщению провинциального комитет здравоохранения от 11 мая, за сутки в административном центре китайской провинции Хубэй - городе Ухане, который считается эпицентром распространения COVID-19, выявлены пять новых случаев атипичной пневмонии.