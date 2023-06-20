В Уганді затримали 20 осіб, які здійснили напад на школу. Серед підозрюваних – керівництво закладу

КИЇВ. 20 червня. УНН. Поліція Республіки Уганди затримала 20 людей, яких підозрюють у жахливому нападі на школу, який був здійснений у п’ятницю, 16 червня. Тоді було вбито понад 40 людей, багато дотепер вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на France 24.