В Уганді затримали 20 осіб, які здійснили напад на школу. Серед підозрюваних – керівництво закладу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Поліція Республіки Уганди затримала 20 людей, яких підозрюють у жахливому нападі на школу, який був здійснений у п’ятницю, 16 червня. Тоді було вбито понад 40 людей, багато дотепер вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на France 24.
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Поліція Уганди повідомила, щобуло заарештовано 20 осіб за підозрою у співпраці з сумнозвісною ополченською групою, яку звинувачують у жахливому нападі на школу минулого тижня, поблизу кордону з Демократичною Республікою Конго.
Затриманих підозрюють у співпраці з ADF (Об’єднані демократичні сили), що базуються в Конго.
В поліції заявили, що серед заарештованих є завуч і директор школи, яка зазнала нападу.
Нині відомо про 42 загиблих, серед них 37 студентів. Найстаршою серед у жертв була 95-річна жінка, а наймолодшою – 12-річна дівчинка. Ще шестеро людей отримали поранення та залишаються в лікарні.
У поліції повідомляють, що є суперечливі повідомлення про кількість викрадених, це може бути від 5 до 7 людей.
Сім’ї постраждалих все ще шукають інформацію про своїх близьких, які вважаються зниклими безвісти і очікують на ДНК тести жертв, які згоріли.
також влада заявляє, що 15 людей, включно з 5 дівчатами, все ще вважаються зниклими.
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