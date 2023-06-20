В Уганді затримали 20 осіб, які здійснили напад на школу. Серед підозрюваних – керівництво закладу

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 12657 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 40069 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 37583 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 42885 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 111953 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179126 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 194187 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 143616 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137767 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87872 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6.2м/с
28%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 29158 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 33193 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 35942 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 28730 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 22092 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 22689 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 40069 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 194187 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 247102 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 394328 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 18433 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23394 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39505 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 35635 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 143616 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В Уганді затримали 20 осіб, які здійснили напад на школу. Серед підозрюваних – керівництво закладу

Київ • УНН

 • 963945 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Поліція Республіки Уганди затримала 20 людей, яких підозрюють у жахливому нападі на школу, який був здійснений у п’ятницю, 16 червня. Тоді було вбито понад 40 людей, багато дотепер вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на France 24.

В Уганді затримали 20 осіб, які здійснили напад на школу. Серед підозрюваних – керівництво закладу

Деталі

Поліція Уганди повідомила, щобуло заарештовано 20 осіб за підозрою у співпраці з сумнозвісною ополченською групою, яку звинувачують у жахливому нападі на школу минулого тижня, поблизу кордону з Демократичною Республікою Конго.

Затриманих підозрюють у співпраці з ADF (Об’єднані демократичні сили), що базуються в Конго.

В поліції заявили, що серед заарештованих є завуч і директор школи, яка зазнала нападу.

Нині відомо про 42 загиблих, серед них 37 студентів. Найстаршою серед у жертв була 95-річна жінка, а наймолодшою – 12-річна дівчинка. Ще шестеро людей отримали поранення та залишаються в лікарні.

У поліції повідомляють, що є суперечливі повідомлення про кількість викрадених, це може бути від 5 до 7 людей.

Сім’ї постраждалих все ще шукають інформацію про своїх близьких, які вважаються зниклими безвісти і очікують на ДНК тести жертв, які згоріли.

також влада заявляє, що 15 людей, включно з 5 дівчатами, все ще вважаються зниклими.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Напад на школу в Уганді: терористи вбили близько 40 учнів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74