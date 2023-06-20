В Уганде задержали 20 человек, которые совершили нападение на школу. Среди подозреваемых - руководство заведения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Полиция Республики Уганды задержала 20 человек, которых подозревают в ужасном нападении на школу, которое было совершено в п’пятницу, 16 июня. Тогда были убиты более 40 человек, многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.
Детали
Полиция Уганды сообщила, что было арестовано 20 человек по подозрению в сотрудничестве с печально известной ополченской группой, которую обвиняют в ужасном нападении на школу на прошлой неделе, вблизи границы с Демократической Республикой Конго.
Задержанных подозревают в сотрудничестве с ADF (Объединенные демократические силы), базирующиеся в Конго.
В полиции заявили, что среди арестованных есть завуч и директор школы, которая подверглась нападению.
В настоящее время известно о 42 погибших, среди них 37 студентов. Самой старшей среди жертв была 95-летняя женщина, а самой молодой – 12-летняя девочка. Еще шесть человек получили ранения и остаются в больнице.
В полиции сообщают, что есть противоречивые сообщения о количестве похищенных, это может быть от 5 до 7 человек.
Семьи пострадавших все еще ищут информацию о своих близких, которые считаются пропавшими без вести и ожидают тесты ДНК жертв, которые сгорели.
Также власти заявляют, что 15 человек, включая 5 девушек, все еще считаются пропавшими без вести.
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