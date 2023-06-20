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В Уганде задержали 20 человек, которые совершили нападение на школу. Среди подозреваемых - руководство заведения

Киев • УНН

 • 963945 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Полиция Республики Уганды задержала 20 человек, которых подозревают в ужасном нападении на школу, которое было совершено в п’пятницу, 16 июня. Тогда были убиты более 40 человек, многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.

В Уганде задержали 20 человек, которые совершили нападение на школу. Среди подозреваемых - руководство заведения

Детали

Полиция Уганды сообщила, что было арестовано 20 человек по подозрению в сотрудничестве с печально известной ополченской группой, которую обвиняют в ужасном нападении на школу на прошлой неделе, вблизи границы с Демократической Республикой Конго.

Задержанных подозревают в сотрудничестве с ADF (Объединенные демократические силы), базирующиеся в Конго.

В полиции заявили, что среди арестованных есть завуч и директор школы, которая подверглась нападению.

В настоящее время известно о 42 погибших, среди них 37 студентов. Самой старшей среди жертв была 95-летняя женщина, а самой молодой – 12-летняя девочка. Еще шесть человек получили ранения и остаются в больнице.

В полиции сообщают, что есть противоречивые сообщения о количестве похищенных, это может быть от 5 до 7 человек.

Семьи пострадавших все еще ищут информацию о своих близких, которые считаются пропавшими без вести и ожидают тесты ДНК жертв, которые сгорели.

Также власти заявляют, что 15 человек, включая 5 девушек, все еще считаются пропавшими без вести.

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