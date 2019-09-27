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В Уфі спецназівцям Росгвардії заборонили стріляти на полігоні, кулі потрапляли в житлові будинки

Київ • УНН

 • 11588 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Ленінський районний суд Уфи задовольнив позов військової прокуратури, яка просила заборонити спецназівцям Росгвардії використовувати далекобійну зброю на полігоні військової частини № 6795, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант”.

В Уфі спецназівцям Росгвардії заборонили стріляти на полігоні, кулі потрапляли в житлові будинки

В Ленінський райсуд Уфи з позовом в інтересах невизначеного кола осіб звернулися представники військової прокуратури уфимського гарнізону, котрі зажадали обмежити проведення стрільб на полігоні військової частини № 6795. Раніше ця частина відносилася до внутрішніх військ МВС, а зараз входить в структуру Росгвардії. На її стрільбищі тренуються співробітники регіонального управління військ національної гвардії і бійці 29-го окремого загону спеціального призначення імені генерал-майора Мінігалі Шаймуратова, командира кавалерійської дивізії і народного героя Башкирії.

Тим часом прокуратура, проводячи в частині перевірку дотримання законодавства про забезпечення безпеки громадян, встановила, що вона ще за радянських часів отримала від колгоспу “Жовтень” 5 га пасовищних угідь в урочищі Круті Гори під стрільбище. Потім до них додали ще одну ділянку під різні будови для стрільців. Зараз ця нерухомість, що належить Російській Федерації, знаходиться в оперативному управлінні Росгвардії.

Як повідомляє “Коммерсант”, суд заборонив використовувати зброю, дальність пострілу кулі з якого перевищує 1500 метрів. Під забороною опинилися автомат АК-74, кулемети РПК і ПКМ, снайперська гвинтівка Драгунова, автоматичні гранатомети АГС-17, які використовували на стрільбах.

Військова прокуратура встановила, що кулі калібру 7,62 міліметра, випущені з боку полігону, потрапляли в житлові будинки. Їх знайшли на дахах будівель і в зборах, що оточують будинки.

Місцеві жителі раніше намагалися закрити стрільбище, але Ленінський райсуд Уфи відмовився задовольнити їх позов. Потім влада обіцяла перенести полігон в інше місце.

Як писав УНН, у Вологодській і Іванівській областях наклали на себе руки двоє співробітників Росгвардії.

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