В Уфе спецназовцам Росгвардии запретили стрелять на полигоне, пули попадали в жилые дома
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Ленинский районный суд Уфы удовлетворил иск военной прокуратуры, которая просила запретить спецназовцам Росгвардии использовать дальнобойное оружие на полигоне воинской части № 6795, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант”.
В Ленинский райсуд Уфы с иском в интересах неопределенного круга лиц обратились представители военной прокуратуры уфимского гарнизона, потребовавшие ограничить проведение стрельб на полигоне войсковой части № 6795. Ранее эта часть относилась к внутренним войскам МВД, а сейчас входит в структуру Росгвардии. На ее стрельбище тренируются сотрудники регионального управления войск национальной гвардии и бойцы 29-го отдельного отряда специального назначения имени генерал-майора Минигали Шаймуратова, командира кавалерийской дивизии и народного героя Башкирии.
Между тем прокуратура, проводя в части проверку соблюдения законодательства об обеспечении безопасности граждан, установила, что она еще в советское время получила от колхоза “Октябрь” 5 га пастбищных угодий в урочище Крутые Горы под стрельбище. Затем к ним добавили еще один участок под различные строения для стрелков. Сейчас эта недвижимость, принадлежащая Российской Федерации, находится в оперативном управлении Росгвардии.
Как сообщает “Коммерсант”, суд запретил использовать оружие, дальность выстрела пули из которого превышает 1500 метров. Под запретом оказались автомат АК-74, пулеметы РПК и ПКМ, снайперская винтовка Драгунова, автоматические гранатометы АГС-17, которые использовали на стрельбах.
Военная прокуратура установила, что пули калибра 7,62 миллиметра, выпущенные со стороны полигона, попадали в жилые дома. Их нашли на крышах зданий и в заборах, окружающих дома.
Местные жители ранее пытались закрыть стрельбище, но Ленинский райсуд Уфы отказался удовлетворить их иск. Затем власти обещали перенести полигон в другое место.
Как писал УНН, в Вологодской и Ивановской областях покончили с собой двое сотрудников Росгвардии.