У Вологодській і Іванівській областях наклали на себе руки двоє співробітників Росгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Росгвардія почала перевірку за фактом самогубства двох співробітників відомства в Вологодській і Іванівській областях. Про це розповів представник Росгвардії Валерій Грібакін, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
Копію рапорту про два суїциди, що сталися 20 вересня, опублікував у себе в telegram “Омбудсмен поліції”.
У документі стверджується, що в місті Тотьма Вологодської області наклав на себе руки начальник відділу позавідомчої охорони, а в Іваново — начальник штабу батальйону.
“За даними фактами проводиться перевірка, будуть з’ясовані всі причини події”, — сказав Грібакін.
Як повідомляв УНН, на вокзалі російського Брянська вбили двох співробітників спецзв’язку та викрали 7 млн рублів.