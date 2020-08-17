В УДО відповіли на звинувачення журналістів, автівку яких підпалили у Броварах

"Військовослужбовці Управління державної охорони України діють виключно у визначених чинним законодавством України межах і не здійснювали жодних заходів із нібито цілеспрямованого спостереження за знімальною групою "Схем". Більше того, ми повністю відкриті до будь-яких перевірок за цими фактами", - зазначили у пресслужбі.



В УДО також наголосили, що в Управлінні стурбовані ситуацією з пожежею автомобіля знімальної групи "Схем", та впевнені, що найближчим часом винні будуть знайдені та покарані в межах чинного законодавства України.



Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Броварах, що під Києвом, спалили автомобіль співробітника проекту журналістських розслідувань "Схеми" Бориса Мазура.



Зі слів журналіста програми Михайла Ткача, під час зйомок "я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО".



Зранку у понеділок Президент України Володимир Зеленський відреагував на підпал, закликавши правоохоронців максимально швидко знайти та притягнути до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми розслідувань "Схеми".



"Я пройшов все це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування", — зазначив Глава держави.