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В ЦВК Росії констатували велику кількість охочих стати президентом

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Вперше за останні роки Центрвиборчком Росії спостерігає величезну кількість охочих стати президентом. Про це в інтерв'ю РІА Новини заявив член ЦВК Євген Шевченко, передає УНН.

В ЦВК Росії констатували велику кількість охочих стати президентом

"За останні роки така кількість кандидатів, дійсно, вперше. Мабуть, це пов'язано з тим, що менше підписів потрібно надавати. По-друге, взагалі збільшилася кількість партій в порівнянні з минулими виборами і багато хто вирішив заявити про себе і брати участь в президентських перегонах" , - сказав Є.Шевченко.

Він додав, що партіям для висунення кандидатів на парламентські вибори потрібно подати пакет документів як мінімум на 200 осіб, а на одного кандидата зібрати документи простіше.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦВК дозволила Путіну розпочати президентську кампанію

Вибори президента Росії пройдуть 18 березня 2018 року. Самовисуванцям для реєстрації треба буде заручитися підтримкою не менше 300 тисяч виборців, при цьому на один регіон має припадати не більше 7,5 тисячі підписів. Претендентам від непарламентських партій потрібні не менше 100 тисяч підписів, причому на один регіон може припадати не більше 2,5 тисячі. Кандидати від парламентських партій звільнені від цієї необхідності.

Нагадаємо, 27 грудня 2017 року, Центрвиборчком РФ почав процедуру прийому у президента Росії Володимира Путіна документів, необхідних для висунення на вибори глави держави в 2018 році.

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