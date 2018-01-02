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В ЦИК России констатировали большое количество желающих стать президентом

Киев • УНН

 • 8163 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Впервые за последние годы Центризбирком России наблюдает огромное количество желающих стать президентом. Об этом в интервью РИА Новости заявил член ЦИК Евгений Шевченко, передает УНН.

В ЦИК России констатировали большое количество желающих стать президентом

"За последние годы такое количество кандидатов, действительно, впервые. Видимо, это связано с тем, что меньше подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось количество партий по сравнению с прошлыми выборами и многие решили заявить о себе и участвовать в президентской гонке", - сказал Е.Шевченко.

Он добавил, что партиям для выдвижения кандидатов на парламентские выборы нужно подать пакет документов как минимум на 200 человек, а на одного кандидата собрать документы проще.

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Выборы президента России пройдут 18 марта 2018. Самовыдвиженцам для регистрации надо будет заручиться поддержкой не менее 300 000 избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей. Претендентам от непарламентских партий нужны не меньше 100 000 подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Кандидаты от парламентских партий освобождены от этой необходимости.

Напомним, 27 декабря 2017 года, Центризбирком РФ начал процедуру приема у президента России Владимира Путина документов, необходимых для выдвижения на выборах главы государства в 2018 году.

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