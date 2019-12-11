В Світловодську під час подачі тепла досі виникають пориви

"Було засідання штабу. Директор підприємства "СвітловодськПобут" повідомив, що практично на 2 та 3 котельнях почало достатнє тепло подаватися, яке може забезпечити теплоносій саме в будинках та в квартирах, але ми не перевіряли. 23 будинки ще не підключені через будинкові проблеми, а не "СвітловодськПобут". І ці проблеми на переговорах з насосною. Як повідомив директор, вже нема таких потрясінь на сьогоднішній час. Але стан мереж… Зрозуміло, що тільки починають розкачувати – теплоносій одразу в порив і зупинка котельні", - сказав Юрій Сапянов.

Він також повідомив, що діти пішли сьогодні до школи, всі заклади освіти вже підключені до опалення.

"Я не скажу, що там все ідеально. Але з третьої котельні теплоносій починає тільки підходити до температури, що могла б забезпечити достатню температуру. Воно не забезпечує ще, але динаміка покращується. Ми не можемо сказати що вже все тут в нас гаразд. Але стан мереж може в будь-яку секунду показати свої сюрпризи нехороші", - зазначив секретар міської ради.

Юрій Сапянов розповів, що відновили навчання в школах №5, 10, 7 і 4. Ці школи залежали від третьої котельні і мали б отримувати теплоносій.

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"Вчора ця третя котельня запрацювала. І підбирається теплоносій, який міг би досягнути належного рівня. В нас є динаміка температур по школам", - додав Юрій Сапянов.

За його даними, найнижча температура в НВК №4 14-17, сьомій школі – 13-17, школі номер десять – 13-17 градусів. Найвища температура в школі №2, там 20-21 градуси. Така температура була о 9 ранку.

"Ситуація в дитячих садочках наступна – в третьому дитячому садочку температура 14-16 градусів, в сьомому – 12-14, в дванадцятому - 12-17, вісімнадцятому – 12-16, але найгірша ситуація в дев’ятнадцятому садочку, який вже підключили до опалення. Там 8 градусів тепла", - зазначив Сапянов.

Також Юрій Сапянов повідомив, що в Центрі дитячої творчості тримається температура 10 градусів, а в центрі військо-патріотичного виховання – 17 градусів.

Нагадаємо, в Мінрегіоні повідомляли, що 11 грудня в Світловодську мають підключити всі будинки до опалення.