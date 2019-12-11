Проблеми з опаленням у трьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На сьогодні до опалення у нинішньому сезоні повністю підключені 21 область і столиця, утім проблеми досі є у трьох областях - Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства розвитку громад і територій.
"Станом на 11 грудня на 100% підключені до опалення 21 область та місто Київ", - вказали у відомстві.
За інформацією обласних державних адміністрацій, як зазначили у міністерстві, проблемні питання з опаленням у таких регіонах:
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- у Запорізькій області – у Василівському районі не опалюється 1 навчальний заклад. Учбовий процес призупинено. Орієнтовний термін підключення – 15.12.2019;
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- у Кіровоградській області – у місті Світловодськ не опалюються 3 житлових будинки та 1 навчальний заклад. Орієнтовний термін підключення – 11.12.2019;
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- у Полтавській області – у Решетилівському районі не опалюються 2 заклади освіти. Орієнтовний термін підключення – 17.12.2019.
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Нагадаємо, як повідомляв УНН 5 грудня, у Світловодську через проблеми з теплопостачанням жителі багатоповерхівок опалюють квартири обігрівачами, в дитячих садочках та школах холодно і найближчим часом надзвичайна ситуація знята не буде.