Проблемы с отоплением в трех областях

"По состоянию на 11 декабря на 100% подключены к отоплению 21 область и город Киев", - указали в ведомстве.

По информации областных государственных администраций, как отметили в министерстве, проблемные вопросы с отоплением в таких регионах:



в Запорожской области - в Васильевском районе не отапливается 1 учебное заведение. Учебный процесс приостановлен. Ориентировочный срок подключения - 15.12.2019;



в Кировоградской области - в городе Светловодск неотапливаемых 3 жилых дома и 1 учебное заведение. Ориентировочный срок подключения - 11.12.2019;



в Полтавской области - в Решетиловском районе не отапливаются 2 учебные заведения. Ориентировочный срок подключения - 17.12.2019.



Напомним, как сообщал УНН 5 декабря, в Светловодске из-за проблемы с теплоснабжением жители многоэтажек отапливают квартиры обогревателями, в детских садах и школах холодно и в ближайшее время чрезвычайная ситуация снята не будет.