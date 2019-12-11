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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 81960 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Проблемы с отоплением в трех областях

Проблемы с отоплением в трех областях

Киев  •  УНН

 • 16010 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На сегодня к отоплению в нынешнем сезоне полностью подключены 21 область и столица, впрочем проблемы до сих пор есть в трех областях - Запорожской, Кировоградской и Полтавской. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий.

"По состоянию на 11 декабря на 100% подключены к отоплению 21 область и город Киев", - указали в ведомстве.

По информации областных государственных администраций, как отметили в министерстве, проблемные вопросы с отоплением в таких регионах:

  • в Запорожской области - в Васильевском районе не отапливается 1 учебное заведение. Учебный процесс приостановлен. Ориентировочный срок подключения - 15.12.2019;
  • в Кировоградской области - в городе Светловодск неотапливаемых 3 жилых дома и 1 учебное заведение. Ориентировочный срок подключения - 11.12.2019;
  • в Полтавской области - в Решетиловском районе не отапливаются 2 учебные заведения. Ориентировочный срок подключения - 17.12.2019.

Напомним, как сообщал УНН 5 декабря, в Светловодске из-за проблемы с теплоснабжением жители многоэтажек отапливают квартиры обогревателями, в детских садах и школах холодно и в ближайшее время чрезвычайная ситуация снята не будет.

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