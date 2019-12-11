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В Светловодске при подаче тепла до сих пор возникают порывы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Светловодске при подключении к отоплению возникают проблемы: порывы и остановки котельной. Об этом секретарь Светловодского городского совета Юрий Сапянов сообщил корреспонденту УНН.

"Было заседание штаба. Директор предприятия "Светловодскбыт" сообщил, что практически на 2 и 3 котельных начало достаточно тепла подаваться, которое может обеспечить теплоноситель именно в домах и в квартирах, но мы не проверяли. 23 дома еще не подключены из-за домовых проблем, а не "Светловодскбыт". И эти проблемы на переговорах с насосной. Как сообщил директор уже нет таких потрясений на сегодняшнее время. Но состояние сетей ... Понятно, что только начинают раскачивать - теплоноситель сразу в порыв и остановка котельной", - сказал Юрий Сапянов.

Он также сообщил, что дети пошли сегодня в школу, все учебные заведения уже подключены к отоплению.

"Я не скажу, что там все идеально. Но с третьей котельной теплоноситель начинает только подходить к температуре, которая могла бы обеспечить достаточную температуру. Оно не обеспечивает еще, но динамика улучшается. Мы не можем сказать, что уже все здесь у нас в порядке. Но состояние сетей может в любую секунду показать свои сюрпризы нехорошие", - отметил секретарь городского совета.

Юрий Сапянов рассказал, что возобновили учебу в школах №5, 10, 7 и 4. Эти школы зависели от третей котельной и должны получать теплоноситель.

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"Вчера эта третья котельная заработала. И подбирается теплоноситель, который мог бы достичь надлежащего уровня. У нас есть динамика температур по школам", - добавил Юрий Сапянов.

По его данным, самая низкая температура в УВК №4 - 14-17, седьмой школе - 13-17, школе номер десять - 13-17 градусов. Самая высокая температура в школе №2, там 20-21 градуса. Такая температура была в 9 утра.

"Ситуация в детских садах следующая - в третьем детском саду температура 14-16 градусов, в седьмом - 12-14, в двенадцатом - 12-17, восемнадцатом - 12-16, но худшая ситуация в девятнадцатом саду, который уже подключили к отоплению. Там 8 градусов тепла", - отметил Сапянов.

Также Юрий Сапянов сообщил, что в Центре детского творчества держится температура 10 градусов, а в центре военно-патриотического воспитания - 17 градусов.

Напомним, в Минрегионе сообщали, что 11 декабря в Светловодске должны подключить все дома к отоплению.

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