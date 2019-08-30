В США створили космічне командування збройних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Голова Пентагону Марк Еспер підписав документ про заснування космічного командування збройних сил. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
Церемонія підписання документів відбулась в Білому домі, за присутності президента США Дональда Трампа. Марк Еспер назвав нове формування “11 бойовим командуванням”.
“Це допоможе нам покращити свої позиції в якості глобальної сили, шляхом розширення наших спільних космічних операцій для захисту наших життєво важливих національних інтересів”, — написав Марк Еспер.
На космічне командування цього року виділили 12 мільярдів доларів.
Раніше УНН писав про те, що на американських космодромах йде підготовка до урагану.