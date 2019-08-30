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В США створили космічне командування збройних сил

В США створили космічне командування збройних сил

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Голова Пентагону Марк Еспер підписав документ про заснування космічного командування збройних сил. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

Церемонія підписання документів відбулась в Білому домі, за присутності президента США Дональда Трампа. Марк Еспер назвав нове формування “11 бойовим командуванням”.

“Це допоможе нам покращити свої позиції в якості глобальної сили, шляхом розширення наших спільних космічних операцій для захисту наших життєво важливих національних інтересів”, — написав Марк Еспер.

На космічне командування цього року виділили 12 мільярдів доларів.

Раніше УНН писав про те, що на американських космодромах йде підготовка до урагану.

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