В США создали космическое командование вооруженных сил

Церемония подписания документов состоялась в Белом доме, в присутствии президента США Дональда Трампа. Марк Эспер назвал новое формирование “11 боевым командованием”.

“Это поможет нам улучшить свои позиции в качестве глобальной силы, путем расширения общих космических операций для защиты наших жизненно важных национальных интересов”, — написал Марк Эспер.

На космическое командование в этом году выделили 12 миллиардов долларов.

Ранее УНН писал о том, что на американских космодромах идет подготовка к урагану.