В США создали космическое командование вооруженных сил
Киев • УНН
Иев. 30 августа. УНН. Глава Пентагона Марк Эспер подписал документ о создании космического командования вооруженных сил. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
Церемония подписания документов состоялась в Белом доме, в присутствии президента США Дональда Трампа. Марк Эспер назвал новое формирование “11 боевым командованием”.
“Это поможет нам улучшить свои позиции в качестве глобальной силы, путем расширения общих космических операций для защиты наших жизненно важных национальных интересов”, — написал Марк Эспер.
На космическое командование в этом году выделили 12 миллиардов долларов.
Ранее УНН писал о том, что на американских космодромах идет подготовка к урагану.