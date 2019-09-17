В США прогримів вибух в центрі догляду за інвалідами: один загиблий, 7 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Вибух прогримів в понеділок в будівлі центру по догляду за інвалідами в Фармінгтоні (штат Мен), одна людина загинула, семеро постраждали. Про це повідомив телеканал NBC, передає УНН.
Як зазначає телеканал, згідно з попередніми даними влади, вибух був викликаний витоком газу. У будівлі знаходилися співробітники служби пожежної охорони міста, що прибули за викликом. Під час вибуху один з них загинув, четверо постраждали. Серед постраждалих також співробітник даного центру і медик.
Начальник поліції міста Джек Пек заявив, що будівлю центру було зруйновано, кілька інших будинків пошкоджені. За його словами, в даний час все вказує на те, що мова йде про нещасний випадок.
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Нагадаємо, в новосибірському вірусологічному центрі "Вектор" в Росії, який займається розробкою вакцин та медичних препаратів стався вибух балона.