В США прогремел взрыв в центре по уходу за инвалидами: один погибший, 7 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Взрыв прогремел в понедельник в здании центра по уходу за инвалидами в Фармингтоне (штат Мэн), один человек погиб, семеро пострадали. Об этом сообщил телеканал NBC, передает УНН.
Как отмечает телеканал, согласно предварительным данным властей, взрыв был вызван утечкой газа. В здании находились сотрудники службы пожарной охраны города, прибывшие по вызову. Во время взрыва один из них погиб, четверо пострадали. Среди пострадавших также сотрудник данного центра и медик.
Начальник полиции города Джек Пек заявил, что здание центра было разрушено, несколько других домов повреждены. По его словам, в настоящее время все указывает на то, что речь идет о несчастном случае.
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Напомним, в новосибирском вирусологическому центре “Вектор” в России, который занимается разработкой вакцин и медицинских препаратов произошел взрыв баллона.