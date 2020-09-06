В США почали розсилати бюлетені для голосування поштою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Влада штату Північна Кароліна першими в США почали розсилку бюлетенів для голосування поштою на майбутніх президентських виборах. Про це пише Euronews, передає УНН.
Зазначається, що бюлетені отримають виборці, які подали запит на цей документ. Повернути заповнений бланк можна поштою, або залишити його на виборчій дільниці, звідки він буде переданий в окружну раду з виборів.
“Станом на 4 вересня у нас було 108 тисяч запитів на бюлетені. У 2016 році ми отримали в цілому 28 тисяч запитів. Так що, безліч людей зацікавлені в голосуванні по пошті”, — заявив голова виборчкому округу Уейк Грег Флінн.
Чинний президент США і кандидат на пост глави держави на виборах 2020 року республіканець Дональд Трамп неодноразово висловлював побоювання, що результати виборів будуть сфальсифіковані за допомогою голосування поштою. Крім того Трамп вважає, що ця система занадто вразлива для зовнішнього втручання і маніпуляцій. У Демократичній партії США заочне голосування підтримують і вважають безпечним в умовах пандемії коронавіруса.
Як повідомляв УНН, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від республіканців.
Нагадаємо, раніше Джо Байден погодився йти у президенти США від демократів. Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада.