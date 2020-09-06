В США начали рассылать бюллетени для голосования по почте

Отмечается, что бюллетени получат избиратели, которые подали запрос на этот документ. Вернуть заполненный бланк можно по почте или оставить его на избирательном участке, откуда он будет передан в окружной совет по выборам.

“По состоянию на 4 сентября в нас было 108 тысяч запросов на бюллетени. В 2016 году мы получили в целом 28 тысяч запросов. Так что, множество людей заинтересованы в голосовании по почте”, — заявил председатель избиркома округа Уэйк Грег Флинн.

Действующий президент США и кандидат на пост главы государства на выборах 2020 республиканец Дональд Трамп неоднократно высказывал опасения, что результаты выборов будут сфальсифицированы с помощью голосования по почте. Кроме того Трамп считает, что эта система слишком уязвима для внешнего вмешательства и манипуляций. В Демократической партии США заочное голосование поддерживают и считают безопасным в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщал УНН, Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев.

Напомним, ранее Джо Байден согласился идти в президенты США от демократов. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.