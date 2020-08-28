Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від республіканців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Звертаючись до натовпу прихильників на південній галявині Білого дому, президент США Дональд Трамп в четвер увечері прийняв номінацію від Республіканської партії в кандидати в президенти, заявивши своїм прихильникам, що всі його досягнення "зараз перебувають під загрозою" через небезпеку, що насувається з боку колишнього віце-президента Джозефа Байдена. Про це УНН повідомляє з посиланням на New York Times.
"Все, чого ми досягли, тепер перебуває під загрозою", - сказав він. "Ці вибори вирішать, чи будемо ми захищати американський спосіб життя, чи дозволимо радикальному руху повністю демонтувати і знищити його", - додав Трамп.
"Джо Байден не рятівник душі Америки. Він руйнівник робочих місць Америки, і, якщо йому випаде шанс, він зруйнує велич Америки", - вів далі Трамп.
В цілому ж Трамп почав свій, як зазначає видання, довгий виступ з подяки "чудовим людям, які тільки що пережили гнів урагану Лаура". Виступ Трампа закінчився салютом незадовго до півночі біля пам'ятника Вашингтону.
Нагадаємо, раніше Байден погодився йти у президенти США від демократів.