Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Обращаясь к толпе сторонников на южной лужайке Белого дома, президент США Дональд Трамп в четверг вечером принял номинацию от Республиканской партии в кандидаты в президенты, заявив своим сторонникам, что все его достижения "сейчас находятся под угрозой" из-за надвигающейся опасности со стороны бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на New York Times.
"Все, чего мы достигли, теперь находится под угрозой", - сказал он. "Эти выборы решат, будем ли мы защищать американский образ жизни или позволим радикальному движению полностью демонтировать и уничтожить его", - добавил Трамп.
"Джо Байден не спаситель души Америки. Он разрушитель рабочих мест Америки, и, если ему представится шанс, он разрушит величие Америки", - вел дальше Трамп.
В целом же Трамп начал свое, как отмечает издание, длинное выступление с признательности "замечательным людям, которые только что пережили гнев урагана Лаура". Выступление Трампа закончилось салютом незадолго до полуночи у памятника Вашингтону.
Напомним, ранее Байден согласился идти в президенты США от демократов.