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В США дев’ятирічну дитину звинувачують у масовому вбивстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В США дев’ятирічну дитину звинуватили у вбивстві трьох дітей та двох дорослих через пожежу у трейлерному парку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

В США дев’ятирічну дитину звинувачують у масовому вбивстві

"Дев’ятирічну дитину звинувачують у вбивстві першого ступеня трьох дітей та двох дорослих через пожежу в трейлерному парку в штаті Іллінойс. Також дитині пред’явили звинувачення у двох підпалах та в підпалі з обтяжуючими обставинами. Стать неповнолітнього не встановлена", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що серед жертв - однорічна дитина, двоє двохрічних дітей, а також 34-річний чоловік та 69-річна жінка. Вони загинули під час пожежі у трейлерному парку "Тімберлайн" 6 квітня.

"Таку малу дитину не звинувачували у масовому вбивстві з 2006 року. Враховувались всі випадки, коли за останні 13 років загинули четверо чи більше людей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що адвокат штату округу Вудфорд Грег Мінгер не розкриває подробиць про підозрюваного, включаючи можливі стосунки з жертвами. Він вивчив декілька повідомлень про пожежі, перш ніж перейти до кримінального переслідування. Коронер Вудфордського округу Тім Руестман заявив, що пожежу розпочали навмисно.

"Головною проблемою для прокурорів буде довести, що дитина планувала вбивство заздалегідь, що необхідно у справах першого ступеня. Дев’ятирічні діти не знають, що Діда Мороза не існує. Вони не знають, що люди вмирають і не повертаються до життя. Я не знаю, чи можуть дев'ятирічні планувати вбивство", - сказав колишній адвокат у справах неповнолітніх у Чикаго Гас Костопулос.

Вказано, що 14 років - це мінімальний вік кримінальної відповідальності в багатьох країнах, включаючи Німеччину. При цьому, у 1890-х роках Іллінойс став одним з перших місць у світі, який створив суд для неповнолітніх, тим самим виокремивши неповнолітніх із системи дорослих.

"Якщо він буде засуджений, дитину можна помістити на випробувальний термін принаймні на п’ять років, але не старше 21 року. Терапія та консультації були б ймовірними", - сказав Грег Мінгер.

Зазначається, що підозрюваному буде наданий адвокат і його судитимуть. Відповідно до закону Іллінойсу, підозрюваного молодше 10 років не можна затримувати. І справу неповнолітнього не може розглядати суд присяжних, якщо неповнолітній не звинувачується як дорослий.

Нагадаємо, ФБР визнало Семюеля Літтла наймасовішим серійним вбивцею в історії США. Він зізнався в 93 вбивствах.

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