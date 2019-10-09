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В США девятилетнего ребенка обвиняют в массовом убийстве

Киев • УНН

 • 17331 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В США девятилетнего ребенка обвинили в убийстве трех детей и двух взрослых из-за пожара в трейлерном парке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

В США девятилетнего ребенка обвиняют в массовом убийстве

"Девятилетнего ребенка обвиняют в убийстве первой степени трех детей и двух взрослых из-за пожара в трейлерном парке в штате Иллинойс. Также ребенку предъявили обвинения в двух поджогах и в поджоге с отягчающими обстоятельствами. Пол несовершеннолетнего не установлен", - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди жертв - годовалый ребенок, двое двухлетних детей, а также 34-летний мужчина и 69-летняя женщина. Они погибли во время пожара в трейлерном парке "Тимберлайн" 6 апреля.

"Такого маленького ребенка не обвиняли в массовом убийстве с 2006 года. Учитывались все случаи, когда за последние 13 лет погибли четверо или более людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокат штата округа Вудфорд Грег Мингер не раскрывает подробностей о подозреваемом, включая возможные отношения с жертвами. Он изучил несколько сообщений о пожарах, прежде чем перейти к уголовному преследованию. Коронер Вудфордского округа Тим Руестман заявил, что пожар начали намеренно.

"Главной проблемой для прокуроров будет доказать, что ребенок планировал убийство заранее, что необходимо по делам первой степени. Девятилетние дети не знают, что Деда Мороза не существует. Они не знают, что люди умирают и не возвращаются к жизни. Я не знаю, могут ли девятилетние планировать убийство", - сказал бывший адвокат по делам несовершеннолетних в Чикаго Гас Костопулос.

Указано, что 14 лет - это минимальный возраст уголовной ответственности во многих странах, включая Германию. При этом, в 1890-х годах Иллинойс стал одним из первых мест в мире, который создал суд для несовершеннолетних, тем самым выделив несовершеннолетних из системы взрослых.

"Если он будет осужден, ребенка можно поместить на испытательный срок по крайней мере на пять лет, но не старше 21 года. Терапия и консультации были бы возможными", - сказал Грег Мингер.

Отмечается, что подозреваемому будет предоставлен адвокат и его будут судить. Согласно закону Иллинойса, подозреваемого моложе 10 лет нельзя задерживать. И дело несовершеннолетнего не может рассматривать суд присяжных, если несовершеннолетний не обвиняется как взрослый.

Напомним, ФБР признало Сэмюэля Литтла самым массовым серийным убийцей в истории США. Он признался в 93 убийствах.

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