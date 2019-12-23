В Сербії на Дунаї зникли шість біженців після аварії човна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Шість людей, в тому числі двоє дітей, зникли вранці на Дунаї на півночі Сербії, коли перевернувся човен в якому було десять біженців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Як зазначили у поліції, мігрантів нелегально переправляли до Хорватії, котра є членом Євросоюзу. Немає даних про національність постраждалих.
Наразі на території Сербії зареєстровано приблизно 5 тисяч біженців з країн Близького Сходу, які прагнуть переїхати до Хорватії або Угорщини.
Нагадаємо, понад 80 тисяч мігрантів з Сирії прямують до Туреччини.